Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP habe seine Dividende um 10% erhöht und stelle USD 1,5 Mrd. für Aktienrückkäufe im dritten Quartal bereit, obwohl die Gewinne im zweiten Quartal gesunken seien.BP bilde im Energiesektor keine Ausnahme und habe sowohl im Vergleich zu Q1/23 als auch zu Q2/22 rückläufige Gewinne gemeldet. Der bereinigte Nettogewinn von USD 2,6 Mrd. habe ebenfalls 26% unter dem Bloomberg-Konsens gelegen. Neben den niedrigeren Öl- und Gaspreisen habe BP mit schwächeren Raffineriemargen zu kämpfen gehabt und im zweiten Quartal umfangreiche Wartungsarbeiten in seinen Raffinerien durchführen müssen, was zu einem Rückgang der Raffinerieerträge um 84% gegenüber dem Vorjahr geführt habe.Trotz der rückläufigen Gewinne habe das Management beschlossen, die Dividende um 10% zu erhöhen und im dritten Quartal weitere USD 1,5 Mrd. für Aktienrückkäufe bereitzustellen, was das Vertrauen des Managements in die künftige Gewinnentwicklung zeige. BP habe in diesem Jahr sein Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm übererfüllt. Da der Aktienkurs von Energieunternehmen immer mehr durch Dividendenrenditen und Gesamtrenditen für die Aktionäre gestützt werde, sollte eine attraktive Gewinnausschüttung nach Meinung des Analysten vom Markt positiv aufgenommen werden.Da sich die Öl- und Gaspreise im zweiten Halbjahr 23 voraussichtlich erholen würden, erwarte der Analyst, dass BP in den nächsten beiden Quartalen höhere Gewinne erwirtschaften werde, was die Dividendenpolitik weiter unterstützen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.