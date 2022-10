XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mehrheit der Experten sei für die Aktie des britischen Energieriesen BP ohnehin schon bullish gestimmt gewesen. Die Großbank HSBC habe sich in den vergangenen Monaten hingegen eher zurückhaltend gezeigt. Doch in einer heute veröffentlichten Studie sei nun erklärt worden: Die Anteilscheine von BP seien jetzt kaufenswert.So stufe Analystin Kim Fustier die Dividendenperle mit "buy" ein. Zuvor habe ihr Anlagevotum noch "hold" gelautet. Darüber hinaus sei das Kursziel von 475 auf 530 Britische Pence (umgerechnet 6,07 Euro) angehoben worden. Dies liege indes immer noch leicht unter dem durchschnittlichen Kursziel von 544 Pence aller 26 Experten, die sich mit BP befassen würden. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau errechne sich aus dem neuen HSBC-Ziel aber immer noch Aufwärtspotenzial von 14 Prozent."Der Aktionär" ist für die BP-Papiere etwas optimistischer gestimmt als die HSBC und sieht das Ziel für die günstig bewertete Dividendenperle aktuell bei 7,50 Euro. Der Stoppkurs sollte bei 4,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. Analyse vom 24.10.2022)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,361 EUR +1,13% (24.10.2022, 13:01)