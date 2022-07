Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,472 EUR -2,35% (21.07.2022, 11:14)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,503 EUR -1,23% (21.07.2022, 11:00)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

3,82 GBP -1,62% (21.07.2022, 11:07)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des britischen Energieriesen BP präsentiere sich weiterhin sehr robust. Die Ölpreise hingegen würden aktuell wieder etwas schwächeln. So gehe es im heutigen Handel zunächst bergab. Bereits am Vortag hätten Brent, WTI & Co nach unten tendiert, was unter anderem an den schwachen Lagerdaten aus den USA gelegen habe.So hätten neue Daten des Verbands American Petroleum Institute (API) Druck auf die Erdölpreise im frühen Handel ausgeübt. Nach Zahlen vom Dienstagabend seien die Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche gestiegen. Die Aussicht auf ein höheres Angebot an Rohöl habe auf die Preise gedrückt.Die jüngst veröffentlichten, wöchentlichen Zahlen des Energieministeriums aber hätten ein anderes Bild gezeichnet. Demnach seien die Lagerbestände an Rohöl überraschend gesunken. Dementsprechend hätten die Ölpreise einen kleinen Teil ihrer Tagesverluste wieder wettgemacht.Die Erdölpreise hätten sich zuletzt auch insgesamt mit der Richtungssuche etwas schwergetan. Nach kräftigen Anstiegen seit Jahresbeginn seien sie zwischenzeitlich deutlich gefallen. Zuletzt hätten sie wieder etwas angezogen, da sie von der besseren Börsenstimmung profitiert hätten. Rohöl sei nicht nur ein Rohstoff, sondern auch für einige Anleger ein Spekulationsobjekt. Würden die Börsenkurse steigen, helle sich häufig auch die Stimmung am Ölmarkt auf.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: