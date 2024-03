Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,55 EUR +0,91% (04.03.2024, 12:19)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

474,70 GBp +0,65% (04.03.2024, 12:16)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Ein guter Wochenauftakt für die BP-Aktie. Denn der Titel verteuere sich im frühen Handel um 1,5 Prozent. Für Schwung sorge neben den anhaltend hohen Ölpreisen auch das Analysehaus Jefferies, das BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 570 Britische Pence angehoben habe.Analyst Giacomo Romeo habe erklärt, dank des stärkeren Fokus auf die Ausschüttung von Kapital an die Aktionäre, gesunkener Kapitalrisiken und relativ konservativer Konsensschätzungen für das Gewinnwachstum sollte die Aktie den Bewertungsrückstand auf die europäische Konkurrenz weiter verringern. Innerhalb der Branche bevorzuge er aber weiterhin eher die Aktie von Shell vor BP oder Equinor.Zudem gebe es weiterhin Rückenwind von anhaltend hohen Ölpreisen. Im frühen Handel habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,57 US-Dollar gekostet. Das seien zwei Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um elf Cent auf 79,86 Dollar gefallen.Am Sonntag sei bekannt geworden, dass großen Ölförderländer ihr Angebot weiter knapp halten würden. Mehrere Länder des Ölverbunds Opec+ hätten bestätigt, ihre Förderkürzungen von rund zwei Millionen Barrel je Tag bis Mitte des Jahres fortzuführen. Die Entscheidungen sei von Fachleuten erwartet worden, weil das Rohölangebot aus anderen Teilen der Welt wie den USA derzeit reichlich sei.Es bleibt dabei: DER AKTIONÄR ist für die BP-Aktie ebenfalls optimistisch gestimmt: Die Bewertung ist günstig, die Aussichten gut und die Bilanz solide, so Thorsten Küfner. Zudem locke eine Dividendenrendite von fünf Prozent. Wer die Aktie im Portfolio habe, sollte dabei bleiben und den Stopp bei 4,60 Euro beachten. (Analyse vom 04.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link