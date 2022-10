XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktionär von BP sollten heute ein Ereignis im Auge behalten. Denn das Ölkartell OPEC+ wolle an diesem Mittwoch die Förderstrategie für den November festlegen. Im Raum stehe eine Drosselung der Produktion, um den zuletzt gesunkenen Ölpreis zu stabilisieren. Aufgrund der Sorge vor einer weltweiten Rezession hätten die Preise seit Juni um bis zu 30% nachgegeben. Nach Ansicht von Analysten sei daher ein deutliches Marktsignal zu erwarten. Allerdings würde eine Kürzung faktisch viel geringer ausfallen als der Beschluss vermuten ließe. Denn eine Reihe von Ölförderstaaten wie z.B. Angola, Nigeria und Russland würden bereits deutlich weniger produzieren als es ihre bisherigen Vereinbarungen erlauben würden, sage Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. "Insofern wird die tatsächliche Kürzung geringer sein, als auf dem Papier steht."Die Chancen für BP und andere Energieriesen stünden gut, dass die Ölpreise auf den aktuell hohen Niveaus gehalten werden könnten. Dementsprechend sei "Der Aktionär" für die Dividendenperle nach wie vor bullish gestimmt. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den britischen Konzern seien weiterhin gut, zudem sei die Bewertung günstig. Anleger könnten nach wie vor an Bord bleiben, der Stopp sollte bei 4 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2022)