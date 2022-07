Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,4355 EUR +0,91% (18.07.2022, 08:13)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,399 EUR +2,49% (15.07.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

373,10 GBp +2,50% (15.07.2022, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Durch die deutlich gesunkenen Ölpreise seien auch die Aktien von Energiekonzernen wie BP zuletzt unter Druck geraten. Grund zu erhöhter Sorge bestehe allerdings nicht. Denn noch immer die würden Ölpreise auf sehr hohen Niveaus verharren, welche weiterhin satte Gewinne ermöglichen würden. Indes hätten Brent und WTI-Öl am Freitag wieder zugelegt. Zuvor seien die Ölpreise zeitweise erheblich unter Druck gestanden.Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank würden am Ölmarkt derzeit die Nachfragesorgen dominieren. Ausschlaggebend seien Rezessionsängste in vielen Teilen der Welt. Schwache Konjunkturdaten aus China hätten die Ölpreise vor dem Wochenende jedoch nicht belasten können. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt habe die Konjunktur im zweiten Quartal erheblich an Fahrt verloren.In Diskussionen um eine stärkere Ausweitung der weltweiten Ölproduktion wolle Saudi-Arabien seine mögliche Förderkapazität pro Tag um eine Million Barrel erhöhen. Die Erhöhung der Förderkapazität dürfte ein positives Signal an Joe Biden sein. Dieser stehe in den USA wenige Monate vor den wichtigen Kongresswahlen wegen stark gestiegener Benzinpreise unter Druck. Ein höheres Angebot würde mittelbar helfen, die Spritpreise zu dämpfen. Über tatsächliche Ölfördermengen entscheide die Öl-Allianz OPEC+.Auch wenn sich das zuvor sehr starke Chartbild im Zuge der schwächelnden Ölpreise wieder eingetrübt habe, bleibe die BP-Aktie ein klarer Kauf. Die Perspektiven für den breit aufgestellten Global Player würden gut bleiben, die anhaltend niedrige Bewertung spiegele dies nicht wieder. Dividendenjäger könnten nach wie vor zugreifen (Stoppkurs: 3,70 Euro). Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: