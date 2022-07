Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,526 EUR +0,24% (25.07.2022, 16:20)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,512 EUR +0,01% (25.07.2022, 16:06)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

383,70 GBp +0,10% (25.07.2022, 16:09)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für Energiegiganten wie BP oder Equinor (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213): Die Ölpreise hätten am Montag anfängliche Verluste bis zum Mittag mehr als wettmachen können und seien in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 104,66 US-Dollar gekostet. Das seien 1,46 Dollar mehr als am Freitag gewesen. WTI sei um 1,13 Dollar auf 95,83 Dollar geklettert.Belastet worden seien die Erdölpreise zunächst von der trüberen Finanzmarktstimmung, die sich allerdings im Verlauf des Vormittags gebessert habe. Davon hätten auch die Ölpreise profitiert. Hinzugekommen sei ein spürbar schwächerer US-Dollar, der Rohöl für Interessierte außerhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigt habe und die Nachfrage habe steigen lassen.Seit Wochen bewege sich der Ölmarkt zwischen Konjunktursorgen und einem knappen Angebot. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und vielerorts steigender Leitzinsen würden zunehmend Rezessionsängste aufkommen. Zugleich sei das Ölangebot seit längerem knapp, da russisches Erdöl in der westlichen Welt kaum noch Abnehmer finde. Grund seien scharfe Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.Die große Ungewissheit, ob letztlich Nachfrageschwäche oder Angebotsknappheit überwiegen werde, äußere sich seit Wochen in kräftigen täglichen Preisschwankungen. Ungeachtet dessen würden sich die Erdölpreise weiter auf hohem Niveau bewegen. Seit Jahresanfang hätten sie nach aktuellem Stand gut 30 Prozent zugelegt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: