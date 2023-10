Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,335 EUR +1,83% (13.10.2023, 10:29)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

5,47 GBP +2,11% (13.10.2023, 10:16)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gute Aussichten für Energieriesen wie BP: Die Ölpreise würden hoch bleiben und Ölaktien würden zu den Gewinnern im laufenden Börsenjahr gehören. Während die Anstrengungen für eine nachhaltige Energiewende in vielen Ländern eigentlich eher gegen Ölaktien sprechen würden, rechne JPMorgan mit noch weiter steigenden Ölpreisen und rufe einen "Superzyklus" aus.So sei der europäische Branchenindex STOXX Europe 600 Oil & Gas seit Oktober 2022 um 21% gestiegen, seit Oktober 2020 sogar um 112%. Die BP-Aktie habe sich noch besser entwickelt als der Index. Auf Sicht von einem Jahr stehe ein Kursplus von 22%, auf Sicht von drei Jahren sogar 152%.Es werde spannend bleiben, wie lange sich die aktuell starke Phase der Ölpreise in einem schwachen Marktumfeld fortsetzen werde. Die Aussichten für die AKTIONÄR-Altempfehlung BP seien nach wie vor gut. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link