XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,496 EUR +1,48% (09.01.2023, 09:41)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,77 GBP +1,12% (06.01.2023)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs würden für die Anteilscheine des britischen Energieriesen BP nach wie vor sehr optimistisch gestimmt bleiben. So sei die Dividendenperle im Rahmen eines Branchenausblicks auf die Zahlen für das vierte Quartal 2022 auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen worden.Darüber hinaus sei das Kursziel mit 690 Pence (umgerechnet 7,83 Euro) bestätigt worden, was satte 44 Prozent über dem Kursniveau zum Zeitpunkt der Analyse liege. Analyst Michele della Vigna habe betont, dass BP dank neuer Öl- und Gasgeschäfte kurz davor sei, eine der stärksten Pipelines unter Europas Energiekonzernen zu haben. Er habe zudem die starke Kapitaldisziplin und Kosteneffizienz gelobt und auch die verbesserte Dekarbonisierungsstrategie gefalle ihm. Außerdem habe er noch die hohe Rendite des freien Barmittelflusses positiv hervorgehoben. BP zähle daher zu seinen "Top Picks" des Sektors."Der Aktionär" bleibt für die BP-Anteile ebenfalls bullish gestimmt. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt ein klarer Kauf und fester Bestandteil des Langfristigen Musterdepots, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 4,30 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.01.2023)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,489 EUR +1,67% (09.01.2023, 09:56)