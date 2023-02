Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,325 EUR +1,35% (27.02.2023, 16:11)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

5,55 GBP +0,95% (27.02.2023, 15:59)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem kräftigen Kursanstieg im Zuge der 2022er Zahlen habe die Aktie des britischen Energieriesen BP in den Handelstagen etwas korrigiert. Nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs sei dies nun ein sehr guter Zeitpunkt für Investoren, beim Mitglied im Langfristigen Musterdepot einzusteigen.So habe Analyst Michele della Vigna in seiner Branchenstudie das Kursziel für BP von 690 auf 740 Pence angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die starken Bilanzen der großen Ölkonzerne unterstützten steigende Aktienrückkäufe und selektive Erhöhungen der Investitionen. BP stehe kurz davor, eine der besten Pipelines zu neuen Öl- und Gasprojekten im Sektor vorweisen zu können, was im laufenden Jahr eine 18-prozentige Rendite auf den freien Barmittelzufluss (FCF) unterstütze."Der Aktionär" sei ebenfalls bullish für BP gestimmt. Denn der Energieriese glänze mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle sei daher nach wie vor sehr attraktiv. Zudem sehe es bei BP auch charttechnisch betrachtet gut aus. Der Stopp könne bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: