Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,60 EUR -0,36% (01.11.2022, 11:57)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,592 EUR +0,22% (01.11.2022, 11:42)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

480,90 GBp +0,23% (01.11.2022, 11:44)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.11.2022/ac/a/a)



Der Öl-Konzern sei gegenwärtig richtig gut im Geschäft. BP habe in Q3 dank hoher Ölpreise seinen Gewinn mehr als verdoppelt und zugleich den zweithöchsten Quartalsgewinn seiner Unternehmensgeschichte erzielt.Konkret: Das bereinigte Nettoergebnis sei in den Monaten Juli bis September auf 8,15 Mrd. US-Dollar (8,22 Mrd. Euro) gestiegen, wie der Konzern am Dienstag in London bekannt gegeben habe. Das sei deutlich mehr gewesen als Analysten im Schnitt erwartet hätten. Die von Bloomberg befragten Experten seien lediglich von 6,1 Mrd. Dollar ausgegangen.Ein Jahr zuvor habe BP einen bereinigten Gewinn von 3,3 Mrd. Dollar ausgewiesen. Wie im Vorquartal wolle BP eine Dividende von gut sechs US-Cent je Aktie zahlen. Darüber hinaus wolle BP weitere eigene Aktien in Höhe von 2,5 Mrd. Dollar zurückkaufen. Damit summiere sich der Aktienrückkauf für das laufende Jahr auf insgesamt 8,5 Mrd. Dollar.Die BP-Aktie verliere am Dienstag trotz der guten Zahlen rund ein Prozent auf 5,56 Euro.Dividendenjäger können nach wie vor zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 4,30 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 01.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)