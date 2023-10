Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Der arabische Ölgigant ADNOC sei hierzulande vor allem wegen des Interesses am Chemiekonzern Covestro bekannt. Das Unternehmen verfüge über ein enormes Investitionsbudget und wolle nicht nur im Chemiegeschäft, sondern auch im Energiesektor weiter wachsen - gemeinsam mit dem britischen Energieriesen BP.Daher hätten die beiden Konzerne im März ein Angebot für 50 Prozent am israelischen Gasexplorer NewMed Energy vorgelegt. Das Volumen dieser Offerte solle sich auf rund zwei Milliarden Dollar belaufen und würde das gesamte Unternehmen aktuell mit knapp vier Milliarden Dollar bewerten. Die Anteilscheine von NewMed hätten seit Bekanntwerden des Interesses der beiden Energieriesen um satte 60 Prozent zugelegt. Mittlerweile sei der Konzern an der Börse bereits mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet.Aktuell würden wohl weiter Gespräche laufen, ob BP und ADNOC ihr Angebot aufstocken würden oder sich von ihrem Vorhaben verabschieden würden. Nun habe ein "unabhängiger Ausschuss" vorgeschlagen, dass die beiden Interessenten ihr Angebot "erheblich erhöhen" sollten. Vertreter von ADNOC, BP und NewMed hätten zu diesem von Bloomberg veröffentlichten Statement bisher jegliche Stellungnahme abgelehnt.Ganz klar: ADNOC und BP würden dank der sprudelnden Erträge aus dem Ölgeschäft, welches massiv von den anhaltend hohen Ölpreisen profitiere, im Geld schwimmen. Dennoch scheinen beide nicht gewillt zu sein, dieses wieder mit vollen Händen auszugeben. Gut möglich, dass sich die Gespräche über eine Beteiligung an NewMed Energy noch einige Zeit hinziehen würden."Der Aktionär" bleibt für seinen Musterdepot-Titel nach wie vor bullish gestimmt und rät weiter zum Kauf, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link