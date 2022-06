XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,523 EUR +0,57% (27.06.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

3,933 GBP +1,88% (27.06.2022, 17:37)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Start in die neue Handelswoche sei geglückt. Die Ölpreise hätten am Montag deutlich zugelegt, was BP natürlich voll in die Karten spiele. Die Ölpreise hätten so an ihre Gewinne vom Vortag angeknüpft. Erneut seien die Ölpreise durch Nachrichten aus Libyen gestützt worden. Die staatliche Ölfördergesellschaft habe Exporte vom Golf von Sidra wegen politischer Unruhen unterbunden. Dort würden sich die wichtigsten Ölterminals des Landes befinden. Bereits Ende der vergangenen Woche hätten Meldungen über Produktionsausfälle in Libyen den Preis für Brent-Öl um rund 3 USD je Barrel steigen lassen.Anleger würden auf die weitere Entwicklung auf dem G7-Gipfeltreffen schauen. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe auf den Plan der sieben größten westlichen Industriestaaten verwiesen, eine Preisobergrenze für russisches Öl zu beschließen. Allerdings habe Fritsch auch deutlich gemacht, dass die G7-Staaten kaum mehr Öl aus Russland kaufen würden und die Importe bis zum Jahresende komplett einstellen wollten.Die aktuellen Niveaus bei den Öl- und Gaspreisen seien für Energieriesen wie BP unverändert eine wahre Lizenz zum Gelddrucken. Die Konzerne würden in diesem Jahr satte Überschüsse erzielen. Die Dividendenperle sei zudem sehr günstig bewertet. Anleger könnten daher weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 3,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2022)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,5775 EUR +1,34% (28.06.2022, 08:55)