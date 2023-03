Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Mit den Aktienkursen der Energieriesen wie BP sei es in der Vorwoche wieder deutlich bergab gegangen. Ein Belastungsfaktor: Die Ölpreise seien angesichts der erneut gewachsen Verunsicherung an den Finanzmärkten gefallen. Anhaltende Schwierigkeiten im Bankensektor könnten laut Ökonomen zu einer schwächeren Kreditvergabe führen und so die Konjunktur belasten. Dies würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank habe die fallenden Ölpreise damit erklärt, dass Anleger derzeit generell einen Bogen um riskantere Anlagen machen würden, zu denen auch Rohöl gehöre. Zudem habe sie auf Marktspekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ verwiesen, in dem auch Russland vertreten sei. Demnach sehe die OPEC+ trotz jüngster Marktturbulenzen keine Notwendigkeit, die bestehenden Produktionsvereinbarungen zu ändern. Vielmehr wolle man wie vereinbart bis zum Jahresende an der aktuellen Produktionsmenge festhalten, habe Lambrecht gesagt.Die anhaltende Nervosität an den Märkten und die schwächelnden Ölpreise würden die Kurse von BP & Co natürlich kurzfristig weiter belasten. Allerdings dürfte der Konzern dank seiner sehr guten Kostenstruktur auch mit dem aktuellen Preisniveau sehr gut zurechtkommen. Die günstig bewertete Dividendenperle sei nach wie vor ein sehr attraktives Langfristig-Investment. Anleger könnten trotz des nun eingetrübten Chartbildes weiter an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 27.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: