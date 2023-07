LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

478,70 GBp +0,61% (24.07.2023, 12:41)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Ein eher mauer Auftakt in die neue Börsenwoche für BP: Das Papier des britischen Energieriesen pendele zum Wochenauftakt um den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Auch am Rohstoffmarkt passiere aktuell wenig. So seien die Ölpreise am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet.Bei der Aktie von BP sei aktuell weiterhin Geduld gefragt. Die langfristigen Aussichten für den Energieriesen seien allerdings nach wie vor gut. Das Investment sollte mit einem Stopp bei 4,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,546 EUR +0,82% (24.07.2023, 12:52)