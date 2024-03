Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,473 EUR +0,96% (01.03.2024, 11:04)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

468,95 GBp +1,79% (01.03.2024, 10:51)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energieriese BP erwäge für rund 1,5 Milliarden Dollar Gasprojekte in Ägypten zu entwickeln. Bloomberg zufolge sollten die Investitionen in den kommenden drei bis vier Jahren getätigt werden. Der Konzern habe sich auf Nachfrage bislang nicht dazu äußern wollen. Ein derartiger Schritt würde jedenfalls zu den jüngsten Aktivitäten von BP passen.So hätten BP und die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) bereits Anfang des Monats ihre Pläne zur Gründung eines Joint Ventures in Ägypten vorgestellt. Dabei solle der Fokus auf Erdgas liegen. Am Gemeinschaftsunternehmen solle BP 51 Prozent halten, ADNOC 49 Prozent. In das Joint Venture wolle BP die eigenen Anteile an drei Erschließungskonzessionen und Explorationsvereinbarungen in Ägypten einbringen. Vom arabischen Staatskonzern solle eine anteilige Bareinlage kommen, durch die künftige Wachstumsmöglichkeiten genutzt werden könnten.Indes seien die Ölpreise am Donnerstag leicht gesunken. Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,63 US-Dollar gekostet. Dies seien 5 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 9 Cent auf 78,44 Dollar gefallen.Im Tagesverlauf habe es allerdings kaum neue Impulse am Rohölmarkt gegeben. Seit Jahresbeginn hätten die Erdölpreise um rund acht Prozent zugelegt. Gestützt würden die Preise tendenziell durch das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Ähnliches gelte für den Gaza-Krieg und die geopolitischen Spannungen im ölreichen Nahen Osten.Grundsätzlich bleibe "Der Aktionär" für die Papiere von BP zuversichtlich gestimmt. Denn die Bewertung sei günstig, die Aussichten seien gut und die Bilanz sei solide. Darüber hinaus locke eine Dividendenrendite von fünf Prozent. Doch das Chartbild spreche aktuell eher nicht für einen Einstieg.Wer die Aktie im Portfolio hat, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu BP in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link