Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es sei natürlich bereits seit vielen Jahrzehnten der Fall, dass US-Aktien im Vergleich zu europäischen Aktien - egal aus welcher Branche - meist eine etwas höhere Bewertung zugestanden werde. Im Ölsektor sei dieser Aufschlag von Exxon, Chevron & Co beziehungsweise der Abschlag von BP oder ENI laut Goldman Sachs aber nun deutlich zu hoch.So sehe deren Analyst Michele della Vigna die europäische Ölbranche laut seiner neuesten Studie am Wendepunkt, um die stattliche Bewertungslücke zu den Aktien der US-Wettbewerber zu schließen. Seiner Ansicht nach könnten dabei auch umfangreichere Aktienrückkaufprogramme helfen. Die US-Investmentbank habe das Anlagevotum für beide Dividendenperlen erneut mit "buy" bestätigt. Das Kursziel bei ENI laute unverändert 18,00 Euro. Dies liege 17 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs.Bei BP beziffere della Vigna den fairen Wert auf 640 Britische Pence (umgerechnet 7,38 Euro), woraus sich beträchtliches Aufwärtspotenzial von 41 Prozent errechne.Indes gebe es frischen Rückenwind vom Ölmarkt. Die Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot habe Brent, WTI & Co angetrieben. Am Wochenende hätten Saudi-Arabien und Russland bekräftigt, ihre Produktionsbegrenzungen mindestens bis Ende Dezember fortzusetzen. Darüber hinaus habe der zuletzt schwächere US-Dollar für Unterstützung gesorgt. Denn dadurch würden Käufe von Öl und anderen Rohstoffen wechselkursbedingt für viele Interessenten günstiger, wodurch wiederum die Nachfrage etwas belebt werden könnte.Beide Titel bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei BP sollte der Stoppkurs bei 4,60 Euro belassen werden, bei ENI sollte die obligatorische Absicherung bei 11,90 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link