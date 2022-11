XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise w[rden in diesem Jahr bei dem Energieriesen die Kurse steigen und die Kassen klingeln lassen. Doch in den Vorstandsetagen von BP sei man sich bewusst, dass die Bedeutung von Öl und Gas im globalen Energiemix langfristig an Bedeutung verlieren werde. Daher dürfte sie diese Meldung freuen.Denn bei einem wichtigen gemeinsamen Wind-Projekt vor der Küste New Yorks von BP und Equinor gehe es weiter voran. So sei nun der Umweltverträglichkeitsbericht des Mega-Projekts den zuständigen Behörden vorgelegt worden. Gebe es hier grünes Licht, würden die Offshore-Windparks Empire Wind 1 und Empire Wind 2 knapp 24 und 48 Kilometer vor Long Island gebaut. BP und Equinor wollten im Rahmen dessen bis zu 147 Offshore-Windturbinengeneratoren errichten. Dazu kämen u.a. auch zwei Offshore-Umspannwerke, zwei Offshore-Exportkabelrouten und zwei Onshore-Umspannwerke. Einmal am Netz sollten die beiden Projekte mehr als zwei Gigawatt installierte Kapazität erbringen und damit rund 700.000 New Yorker Haushalte mit Strom versorgen.BP und Equinor würden aufs Tempo drücken, um sich beim Umbau des Konzernportfolios für die Zukunft zu rüsten. Die Chancen stünden gut, dass es den beiden Energieriesen gelinge. Die günstig bewertete Dividendenperle BP bleibe nach wie vor attraktiv. Der Stoppkurs könne bei 4,30 Euro belassen werden., so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2022)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,435 EUR +0,06% (15.11.2022, 12:53)