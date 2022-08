XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Konzern wolle seine Anleger an den ölpreisbedingten Milliardengewinnen teilhaben lassen. Das neue Aktienrückkaufprogramm habe ein Volumen von 3,5 Mrd. USD. Zudem solle nun eine Zwischendividende von über 6,00 US-Cent je Aktie ausgeschüttet werden, nachdem im Auftaktquartal 5,46 US-Cent gezahlt worden seien.Auch im ersten Quartal hätten die Ölpreise zwar schon für hohe Gewinne gesorgt, allerdings habe es Belastungen durch eine abgeschriebene Beteiligung am russischen Rosneft-Konzern gegeben. Das bereinigte Nettoergebnis von BP sei in den Monaten April bis Juni auf 8,45 Mrd. USD gestiegen und sei damit deutlich höher ausgefallen, als Analysten im Schnitt erwartet hätten. Der Konzern habe seine Investitionsprognose bestätigt. Das starke Ergebnis von BP habe sich damit in das Zahlenwerk der Konkurrenz wie ExxonMobil, TotalEnergies und Chevron eingereiht.Die heutigen Zahlen seien nur ein weiterer Beleg, wie gut es derzeit für BP angesichts anhaltend hoher Öl- und Gaspreise laufe. Der Konzern lasse seine Anteilseigner in Form üppiger Ausschüttungen auch umfangreich am Unternehmenserfolg teilhaben, investiere jedoch auch kontinuierlich weiter in Zukunftsbereiche wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff und Elektromobilität. Mit einem KGV von 5 sei BP weiterhin ein absolutes Schnäppchen und ein klarer Kauf (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2022)