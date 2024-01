Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,326 EUR +0,72% (25.01.2024, 09:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,56 GBP +0,59% (25.01.2024, 09:47)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Anteilscheine von Energieproduzenten wie etwa BP hätten sich in den vergangenen Handelswochen in einer anhaltend schwachen Verfassung präsentiert. Der Hauptgrund hierfür sei natürlich die schwache Entwicklung der Ölpreise gewesen. Doch diesbezüglich gebe es nun wieder zumindest etwas Hoffnung auf eine Besserung.So seien die Ölpreise auch am Mittwoch nach einem unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA erneut gestiegen. Am Abend habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 80,12 US-Dollar und damit 57 Cent mehr als noch am Dienstag gekostet. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) habe sich mit 76 Cent sogar noch etwas stärker auf 75,13 Dollar verteuert.Für Auftrieb habe bei Brent, WTI & Co diesmal ein deutlicher Rückgang der Ölreserven in den USA gesorgt. So habe die US-Regierung am Nachmittag gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 9,2 Millionen auf 420,7 Millionen Barrel gefallen seien. Analysten hätten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 1,4 Millionen Barrel gerechnet.Fallende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt würden in der Regel die Ölpreise stützen. Zudem sei bekannt geworden, dass die tägliche Ölproduktion in den USA um 1,0 Millionen Barrel auf 12,3 Millionen Barrel gesunken sei.Die Erholung der Ölpreise habe nun zunächst für ein Ende der Talfahrt bei der BP-Aktie gesorgt. Ob dies aber auch eine nachhaltige Trendwende bei der Dividendenperle werden könnte, müsse sich erst noch zeigen.Vorerst bleibt es daher dabei: Trotz der sehr günstigen Bewertung der Dividendenperle sowie der mittel- bis langfristig guten Perspektiven drängt sich bei BP noch kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zuvor sollte eine klare Bodenbildung beziehungsweise Trendwende abgewartet werden. Wer die Aktie im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 4,60 Euro. (Analyse vom 25.01.2024)Mit Material von dpa-AFX