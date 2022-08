Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,867 EUR +2,51% (02.08.2022, 10:39)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,873 EUR +3,92% (02.08.2022, 10:23)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,08 GBP +4,16% (02.08.2022, 10:26)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP erhöhe erneut seine Dividende und die Aktienrückkäufe nach einer sehr starken Gewinnentwicklung und einem positiven Marktausblick für das dritte Quartal 2022.BP habe das günstige Marktumfeld genutzt und einen bereinigten Nettogewinn von USD 8,5 Mrd. (+35% gegenüber Q1 22) gemeldet und damit die Markterwartungen übertroffen. Die starken Ergebnisse seien von den Öl- und Gaspreisen sowie von sehr günstigen Raffineriemargen getragen worden.BP gehe davon aus, dass das Marktumfeld auch im 3. Quartal 22 angesichts der hohen Rohöl- und Erdgaspreise günstig bleiben werde. Auch die Raffineriemargen in Europa dürften vor allem aufgrund der anhaltenden Versorgungsengpässe auf hohem Niveau bleiben.Dank der starken Cashflow-Generierung und der positiven Aussichten habe BP seine Aktienrückkäufe im 3. Quartal 22 auf USD 3,5 Mrd. erhöhen können, während die Dividende je Aktie um 10 % auf 6.006 US-Cents angehoben worden sei.Die Nettoverschuldung sei am Ende des 2. Quartals 22 deutlich niedriger gewesen (USD 22,8 Mrd.) und habe sich im vorangegangenen Quartal um USD 4,6 Mrd. verringert.Die letzte Empfehlung für die BP-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der RBI. (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.