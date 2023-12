Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 75,16 US-Dollar gekostet. Das seien 68 Cent weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung sei um 72 Cent auf 70,51 Dollar gefallen.



Belastet worden seien die Ölpreise von der verhaltenen Stimmung an den Aktienmärkten. Trotz der Abschläge würden die Erdölpreise etwas über ihren halbjährigen Tiefständen rangieren, die sie in der vergangenen Woche markiert hätten. Für etwas Entlastung habe zuletzt ein solider Bericht vom US-Arbeitsmarkt gesorgt, der vor dem Wochenende veröffentlicht worden sei. Der stabile Jobmarkt habe die Sorge über eine befürchtete Nachfrageschwäche etwas zerstreuen können.



Auf der Angebotsseite herrsche allerdings nach wie vor Skepsis gegenüber den jüngsten Förderkürzungen des großen Ölverbunds Opec+. Obwohl bestehende Einschränkungen ins nächste Jahr verlängert worden seien und die Produktion zusätzlich gekürzt werden solle, würden Marktteilnehmer an der Umsetzung der Pläne zweifeln. Hinzu komme ein hohes Rohölangebot aus Ländern wie den USA, die nicht der Opec+ angehören würden.



"Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Das zuvor über mehrere Monate hinweg blendende Marktumfeld für Equinor und BP bleibe aktuell etwas rauer. Doch es bestehe nach wie vor kein Zweifel daran, dass die beiden Unternehmen auch mit den aktuellen Ölpreisniveaus sehr gut zurechtkommen und vermutlich weiterhin üppige Gewinne einfahren dürften. Die günstig bewerteten Dividendenperlen würden attraktiv bleiben, die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP) beziehungsweise 24,00 Euro (Equinor) belassen werden. (11.12.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es sah zunächst nach einem positiven Start in die neue Börsenwoche aus, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch mittlerweile würden die Ölpreise erneut und mit ihnen auch die Aktienkurse von Energieriesen wie beispielsweise BP ( ISIN GB0007980591 WKN 850517 ) oder Equinor schwächeln. So hätten WTI, Brent & Co am Montag die anfänglichen Gewinne nicht halten können und seien gegen Mittag in die Verlustzone gedreht.