Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (31.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Energiegigant habe am Dienstagvormittag seine Bücher geöffnet. Der Gewinn im dritten Quartal habe sich im Vergleich zum vorherigen Quartal erholt, sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, da schwache Ergebnisse im Gashandel eine starke Leistung im Ölhandel ausgeglichen hätten. Die BP-Aktie falle um mehr als vier Prozent.Wie bei anderen großen Ölkonzernen hätten die Gewinne von BP deutlich unter den Rekordniveaus des Vorjahres gelegen, seien aber historisch gesehen immer noch hoch gewesen, da geopolitische Spannungen die Energiepreise hochgehalten hätten.Das bereinigte Nettoeinkommen von BP in Q3 hätten 3,29 Mrd. Dollar betragen, im Vergleich zu 8,15 Mrd. Dollar im Vorjahr. Im Vorquartal seien es zwar lediglich 2,59 Mrd. Dollar gewesen, dennoch sei die durchschnittliche Analystenprognose von 4,05 Mrd. Dollar deutlich verfehlt worden. Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar sei beibehalten worden."Dies sind enttäuschende Zahlen", habe Analyst Stuart Joyner von Redburn Atlantic in einer Mitteilung gesagt. Er habe angesichts des starken makroökonomischen Umfelds auf eine geringfügige Erhöhung des Rückkaufprogramms auf 1,75 Mrd. Dollar gehofft.DER AKTIONÄR rät deshalb weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 31.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link