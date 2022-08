Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,333 EUR -0,87% (29.08.2022, 09:24)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,36 EUR -1,00% (29.08.2022, 09:04)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,58 GBP -0,36% (26.08.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Geld verdienen dürfte Energieriesen wie BP weiter leicht fallen. Die Gaspreise würden sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau halten. Und auch die Ölpreise hätten am Montag ihre deutlichen Aufschläge von vergangener Woche ausgebaut. Am Morgen habe sich ein Barrel Brent um 83 Cent auf nun 101,82 US-Dollar verteuert. WTI sei um 1,09 Dollar auf 94,15 Dollar gestiegen.Auftrieb würden die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot erhalten. Vergangene Woche habe es entsprechende Signale vom Ölriesen Saudi-Arabien und von anderen Mitgliedern des Rohölverbunds OPEC+ gegeben. Analysten hätten die Bemerkungen als Reaktion auf zuvor deutlich gefallene Ölpreise gedeutet. Die Förderländer seien demnach darum bemüht, ihre Einnahmen über ein gewisses Preisniveau abzusichern.Der Aussicht auf weniger Rohöl stehe jedoch eine absehbar schwächere Erdölnachfrage gegenüber. Insbesondere in Europa würden die Risiken einer wirtschaftlichen Talfahrt steigen, ausgelöst durch die Furcht vor einer Erdgaskrise. Hintergrund seien die hohe Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas und deutlich verminderte Lieferungen seitens Russland. Konjunktursorgen löse zudem der Kampf vieler Notenbanken gegen die hohe Inflation aus."Der Aktionär" bleibe für BP nach wie vor bullish gestimmt. Das Unternehmen verdiene aktuell prächtig, stelle die Weichen, um auch in einer neuen Energiewelt zu den führenden Playern zu gehören. Zudem sei das Mitglied im Langfristigen Musterdepot immer noch sehr günstig bewertet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: