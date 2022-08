Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem in der vergangenen Handelswoche bereits Shell und TotalEnergies sehr hohe Gewinne für das abgelaufene zweite Quartal des laufenden Jahres präsentiert hätten, sei morgen der Energieriese BP an der Reihe. Vermutlich dürfte auch das britische Unternehmen die Marktteilnehmer mit seinen Ergebnissen nicht enttäuschen.Laut Bloomberg würden die Analysten im Durchschnitt davon ausgehen, dass der bereinigte Gewinn von 6,24 Milliarden Dollar im ersten Quartal auf nun 6,76 Milliarden Dollar geklettert sei. Nachdem im ersten Quartal aufgrund riesiger Abschreibungen auf die Rosneft-Beteiligung ein Netto-Fehlbetrag von 20 Milliarden Dollar ausgewiesen worden sei, würden die Experten für das Frühjahres-Quartal einen Überschuss von 6,82 Milliarden Dollar erwarten.Mit Interesse dürften die Marktteilnehmer verfolgen, was der BP-Vorstand zur Mittelverwendung der enormen Gewinne sagen werde. Solle ein Großteil davon in Form noch höherer Dividenden (zuletzt seien je Quartal 5,5 US-Cent ausgeschüttet worden) oder Aktienrückkäufen ausgeschüttet werden. Andere Möglichkeiten wären ein noch rascherer Abbau der Verschuldung oder noch höhere Investitionen in Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder E-Mobilität."Der Aktionär" bleibe für sein Mitglied im Langfristigen Musterdepot nach wie vor bullish gestimmt. Das Unternehmen verdiene aktuell prächtig, stelle die Weichen, um auch in einer neuen Energiewelt zu den führenden Playern zu gehören, und sei immer noch sehr günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: