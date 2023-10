Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Der Vorstand des britischen Energieriesen BP habe die langfristige Gewinnprognose angehoben. Damit habe das Unternehmen zahlreiche Analysten überrascht. Denn deren Schätzungen lägen mitunter noch sehr deutlich unter den Erwartungen des Öl- und Gasproduzenten. Dies könnte der Aktie zusätzlichen Schwung verleihen.So hätten die Experten von RBC erklärt, dass durch die neueste Erhöhung die Lücke zwischen BPs Ausblick und den durchschnittlichen Markterwartungen weiter vergrößert worden sei. So seien die EBITDA-Schätzungen der Analysten für 2030 zuletzt von 38 auf 41 Milliarden Dollar gestiegen. BP gehe nun aber davon aus, dass man 2030 53 bis 58 Milliarden Dollar (zuvor 51 bis 56 Milliarden Dollar) verdienen dürfte - und dies übrigens auf Basis einer Annahme von einem moderaten Ölpreisniveau von 70 Dollar.RBC bleibe für die Anteilscheine von BP vor diesem Hintergrund weiterhin bullish gestimmt und habe das Anlagevotum mit "outperform" bestätigt. Auch die Experten der Citi würden unverändert zum Kauf der Dividendenperle raten.Ebenso die Großbank UBS. Deren Analyst Henri Patricot habe die Einstufung für die BP-Papiere nach einem Zwischenbericht für Investoren auf "buy" belassen. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 640 Britische Pence (umgerechnet 7,41 Euro), was 22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Er habe die Erhöhung des EBITDA-Ziels für 2030 gelobt und hinzugefügt, dass er von einem dritten Quartal ausgehe, was aufgrund der hohen Ölpreise "wesentlich besser gelaufen sein dürfte als das zweite".Der Musterdepot-Titel bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link