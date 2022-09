Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,336 EUR +0,11% (06.09.2022, 08:30)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,38 EUR +2,52% (05.09.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,63 GBP +2,13% (05.09.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Der BP-Vorstandschef Bernard Looney gehe davon aus, dass die Gasknappheit Europa länger belasten könnte. Er habe im Rahmen einer Veranstaltung der Irish Academy of Engineering erklärt, dass die Lösung der Gaskrise kein "Ein-Winter-Deal" sein werde. Er habe betont, dass derzeit ein "Energie-Trilemma" existiere.So müssten BP und Co einerseits sichere, aber auch erschwingliche und kohlenstoffarme Energie liefern. Looney habe damit das Vorgehen von BP begründet, auch weiterhin in Kohlenwasserstoffe zu investieren - allerdings in geringerem Umfang als früher. Zudem schiebe der britische Energieriese Investitionen "in großem Maßstab" an, um den Übergang zu Erneuerbaren Energien zu beschleunigen.Darüber hinaus habe Looney erklärt, dass die Welt sich im Fahrzeuggeschäft rasch verändert habe, und betont: "Der Kampf ist vorbei und die Elektroautos haben gewonnen!" Er gehe aber davon aus, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen diejenigen von Autos, die mit Benzin und Diesel angetrieben würden, übertreffen werde. Dennoch positioniere sich BP schon jetzt mit Nachdruck im Bereich der E-Mobilität. So sei der Konzern laut Looney bereits zum größten Anbieter von Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge in Deutschland geworden.BP spiele die aktuelle Situation mit anhaltend hohen Öl- und Gaspreisen natürlich voll in die Karten. Die konsequenten Investitionen in Erneuerbare Energien, E-Mobilität und andere nachhaltige Projekte dürften sich langfristig ebenfalls auszahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: