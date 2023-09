Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,106 EUR +0,38% (27.09.2023, 08:41)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

530,90 GBp +0,68% (26.09.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Die Stimmung an den Märkten sei angesichts der zahlreichen Krisen und Belastungsfaktoren weiterhin eher mau. Bei vielen Aktien sei es in den vergangenen Wochen wieder abwärts gegangen. In anhaltend starker Verfassung befänden sich indes Aktien aus dem Energiesektor, wie etwa BP. Dies liege natürlich in erster Linie an der Entwicklung der Ölpreise.Diese hätten am Dienstag etwas zugelegt. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 93,51 US-Dollar gekostet. Das seien 22 Cent mehr als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 42 Cent auf 90,10 Dollar gestiegen.Nach kräftigen Preiszuwächsen seit Anfang Juli um etwa 25 Prozent hätten die Erdölpreise zuletzt etwas unter ihren jüngsten Hochs notiert. So sei der Brent-Preis in der vergangenen Woche noch bis auf fast 96 Dollar gestiegen. Unterstützung komme seit Wochen von dem knappen Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland. Ein Gegengewicht stelle aber der aufwertende US-Dollar dar, der Rohöl für viele Interessenten verteuere. Denn Rohstoffe würden zumeist in der amerikanischen Währung gehandelt, weshalb ein starker Dollar über Wechselkurseffekte die Nachfrage dämpfen könne.Eng mit dem steigenden US-Dollar verbunden sei die aktuell trübe Börsenstimmung. Auch sie belaste am Erdölmarkt, weil Rohöl zu den riskanten Anlageformen zähle. Häufig steige der Dollarkurs, wenn sich die allgemeine Marktstimmung verschlechtere. Denn in einem solchen Umfeld würden Investoren häufig sogenannte sichere Häfen ansteuern, zu denen der US-Markt und der Dollar zählen würden.Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 27.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link