Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP habe heute seine Q1-Zahlen präsentiert. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres habe der Energiegigant natürlich deutlich die Effekte der niedrigeren Öl- und Gaspreise gespürt. So habe sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um knapp ein Fünftel auf rund fünf Mrd. US-Dollar verringert.Damit habe BP allerdings besser abgeschnitten als Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Unter Einbeziehung diverser Sondereffekte habe sich das Nettoergebnis auf satte 8,2 Mrd. Dollar belaufen. Zum Vergleich: Wegen der enorm hohen Sofort-Abschreibungen, die Beteiligung am russischen Ölriesen Rosneft sowie dem kompletten Rückzug aus dem Geschäft sei im ersten Quartal 2022 noch ein Verlust in Höhe von 20,4 Mrd. Dollar angefallen.Die Quartals-Dividende solle auf 6,61 US-Cent je Aktie steigen. Darüber hinaus habe BP angekündigt, in den nächsten drei Monaten weitere Aktien im Wert von 1,75 Mrd. Dollar zurückzukaufen. Dies sei eine Verringerung von einer Milliarde Dollar im Vergleich zum ersten Quartal. An der Börse dürfte die Kürzung der kurzfristig (!) dem Kurs helfende Maßnahme etwas belasten. Nichtsdestotrotz sei dieser Schritt absolut sinnvoll.DER AKTIONÄR habe in der Vergangenheit schon häufiger die umfangreichen Aktienrückkäufe von BP & Co kritisiert. Denn nüchtern betrachtet seien diese letztlich ein Beleg für die Ideenlosigkeit der Vorstände. Gerade in einer Zeit, in der jetzt in der globalen Energiewirtschaft die Weichen für die kommenden Jahrzehnte gestellt würden, sollte BP in zahlreichen Zukunftsmärkten strategisch sinnvolle Investitionen tätigen. Das helfe zwar dem Aktienkurs nicht kurzfristig, langfristig orientierten Anleger dürften es dem Vorstand aber danken.Anleger können den heutigen Rückgang beim Mitglied des Langfristigen Musterdepots zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Denn BP sei dank der breiten Aufstellung, der guten Kostenstruktur, der soliden Bilanz und der immer noch günstigen Bewertung weiterhin einer der absoluten Top-Picks im Energiesektor. Der Stoppkurs sollte bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link