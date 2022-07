XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP trenne sich weiter von diversen eher "schmutzigen" Geschäften wie nun etwa einem Ölsandprojekt in Kanada. Stattdessen investiere der Energieriese nun im Westen Australiens in den Umbau einer großen Raffinerie. Denn dort solle ab dem Jahre 2025 nachhaltiges Flugbenzin, SAF, hergestellt werden.In Australien gebe es bisher noch keine SAF-Produktion. Obwohl das Land angesichts des riesigen Potenzials für Erneuerbare Energien dafür eigentlich hervorragend geeignet wäre. Vermutlich lege es daran, dass die kürzlich abgewählte Regierung bezüglich Klimaschutz eher auf der Bremse gestanden habe. Womöglich gebe es aber bald auch in Australien Vorgaben für Fluggesellschaften wie etwa in der Europäischen Union. Denn dort sollten ab 2025 dem herkömmlichen Kerosin zwei Prozent SAF beigemischt werden. Bis 2050 sollten es dann 85 Prozent sein.Der Einstieg in Australien in das Geschäft mit SAF könnte sich für BP langfristig auszahlen - genauso wie viele andere Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien, Wasserstoff oder E-Mobilität, welche die Briten bisher in Angriff genommen hätten. Indes verdiene der Konzern aktuell natürlich weiterhin hervorragend an den immer noch hohen Öl- und Gaspreisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,39 EUR +1,74% (15.07.2022, 11:31)