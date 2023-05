London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

487,65 GBp +2,34% (05.05.2023, 09:12)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Konyern habe kürzlich die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Da man - was mittel- bis langfristig durchaus positiv zu werten sei - etwas Geld weniger in den eher kreativlosen Rückkauf eigener Aktien stecke, sei es mit dem Kurs trotz solider Ergebnisse deutlich bergab gegangen. Die Mehrheit der Analyten bleibe für die BP-Aktie aber nach wie vor bullish gestimmt.BP sei dank der breiten Aufstellung, der guten Kostenstruktur, der soliden Bilanz und der immer noch günstigen Bewertung weiterhin einer der absoluten Top-Picks im Energiesektor. Der Stoppkurs sollte bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,605 EUR +2,56% (05.05.2023, 09:26)