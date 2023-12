Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Kurs des britischen Energieriesen pendele dem Ende eines im Vergleich zu 2022 eher unspektakulären Börsenjahr entgegen. Derweil seien die Ölpreise am Donnerstag leicht gestiegen und hätten damit den Rückgang vom Vortag vorerst gestoppt. Am Markt sei auf die aktuelle Kursschwäche des US-Dollars zu anderen wichtigen Währungen verwiesen worden. Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werde, mache eine schwache amerikanische Währung das Rohöl günstiger, was die Nachfrage und den Preis stütze.Im Tagesverlauf bleibe das Interesse der Anleger auf den Ölreserven in den USA gerichtet. Am Nachmittag würden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.Die Aktie von BP verfüge zwar aktuell über wenig Dynamik, bleibe jedoch für konservative Dividendenjäger nach wie vor attraktiv (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: