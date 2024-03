Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während zahlreiche Aktien nahezu täglich neue Rekorde erklimmen würden, hätten es die Aktien von Ölproduzenten aktuell deutlich schwerer, Boden gut zu machen. Doch das aktuelle Kursniveau von Branchenvertretern sei für langfristig orientierte Anleger durchaus attraktiv. Dieser Ansicht seien auch die Experten der UBS, die jüngst zum Kauf der BP-Papiere geraten hätten.So habe Analyst Joshua Stone die Einstufung für die Anteile des britischen Energieriesen auf "buy" mit einem Kursziel von 600 Britische Pence (umgerechnet 7,02 Euro) belassen. Dies liege knapp 26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Stone habe betont, der Ölkonzern habe mehr zu bieten als nur Aktienrückkäufe. Etwa erwirtschafte der Konzern auch schon bei einem niedrigen Ölpreis Gewinne und verfüge über eine effiziente Produktion, womit es auch die Chance auf steigende Dividenden gebe. Zudem sei das Unternehmen seiner Ansicht nach besser als andere auf die Energiewende vorbereitet.Indes seien die Ölpreise am Donnerstag wieder etwas gesunken. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,33 US-Dollar gekostet. Das seien 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um 56 Cent auf 78,57 Dollar gefallen.Am Markt sei auf eine schwächere Ölnachfrage in China verwiesen worden. In den ersten beiden Monaten des Jahres seien die Ölimporte des Landes um etwa sechs Prozent niedriger ausgefallen als im Dezember, wie aus Daten der Zollbehörde hervorgehe. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zähle zu den größten Ölimporteuren und leide seit Monaten unter einer schwächeren konjunkturellen Entwicklung.Auch "Der Aktionär" sei für BP nach wie vor bullish gestimmt: Die Bewertung sei günstig, die Aussichten gut, die Bilanz solide und die Dividendenrendite mit fünf Prozent stattlich. Wer die BP-Titel im Depot hat, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link