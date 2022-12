XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,406 EUR -0,75% (29.12.2022, 15:20)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,78 GBP -0,46% (29.12.2022, 15:25)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese BP rühme sich gerne mit den hohen Investitionen in Erneuerbare Energien und andere Zukunftstechnologien. Doch blicke man genauer darauf, wohin der Großteil des Kapitals fließe, dass der Konzern 2023 investieren wolle, so würden die Ankündigungen von CEO Bernard Looney doch relativ großmäulig wirken.Wie der Guardian berichte, plane BP 7,5 Milliarden Dollar in Öl- und Gasprojekte zu stecken. Hingegen würden in den Jahren 2023 bis 2025 für klimafreundlichere Projekte nur drei bis fünf Milliarden Dollar eingeplant. Zwischen 2025 und 2030 solle dieser Betrag dann lediglich auf vier bis sechs Milliarden Dollar steigen - was insgesamt eher wenig mit dem grünen Image zusammenpasse, dass Looney dem Ölriesen eigentlich verpassen möchte.Den genauen Plan wolle Looney den Berichten zufolge im Februar konkretisieren. Die Kritik an ihm wachse aber. Denn immer mehr Aktivisten, aber auch Anteilseigner würden ihm und seinem Team Greenwashing vorwerfen. Es dürfte spannend sein, ob BP im Zuge des teilweise deutlichen Gegenwinds an den ursprünglichen Investitionsplänen für 2023 festhalte oder nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,424 EUR -0,33% (29.12.2022, 15:37)