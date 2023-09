LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

504,20 GBp +0,68% (04.09.2023, 09:16)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP habe sich zuletzt wieder gut entwickeln können. Dabei habe u.a. ein positiver Analystenkommentar geholfen, in dem dieser auf eine weitere Anhebung der Dividende spekuliere. Analyst Biraj Borkhataria habe in einer Studie geschrieben, dass BP mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2024 die Dividende erhöhen dürfte. Aber natürlich auch die Ölpreise, die sich zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände halten könnten.Die aktuelle Ölpreisentwicklung spiele BP natürlich voll in die Karten. Da auch die langfristigen Aussichten für den britischen Energieriesen nach wie vor gut seien, bleibe die günstig bewertete Dividendenperle auch Teil des Langfristigen Musterdepots. Der Stoppkurs sollte bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2023)(Mit Material von dap-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,912 EUR +0,75% (04.09.2023, 09:30)