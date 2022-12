Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Zum Auftakt in die neue Woche gebe es vor allem zwei wichtige Nachrichten, welche die Anteilseigner von Energiekonzernen wie BP interessieren dürften. Zum einen würden nun endlich die sehr rigorosen Corona-Regeln in China zumindest etwas gelockert. Viele Marktteilenehmer würden nun auf weitere Erleichterungen hoffen, wovon auch die Weltkonjunktur profitieren würde.Zum anderen halte die Öl-Allianz Opec+ vorläufig an ihrer bisherigen Förderstrategie fest. Der Verbund aus 23 Staaten habe bei einer Online-Konferenz am Sonntag nach eigenen Angaben seinen Beschluss vom Oktober bestätigt, bis Ende 2023 täglich zwei Millionen Barrel weniger zu fördern. Die Unsicherheiten auf dem Markt seien aktuell erheblich, habe es geheißen. So trete am Montag das EU-Embargo für russisches Öl, das via Seeweg angeliefert werde, in Kraft. Zu dessen Folgen dürfte ein Anstieg des Ölpreises gehören.Ein Fachkomitee der Opec+ wolle die Förderstrategie alle zwei Monate überprüfen. Sollte es die Marktsituation erfordern, würden auch umgehend Beratungen auf Ministerebene stattfinden, habe es weiter geheißen. Zunächst sei das nächste reguläre Minister-Treffen für den 4. Juni 2023 terminiert. Der Einfluss des 2016 um zehn Nicht-Opec-Länder erweiterten Kartells sei weiterhin erheblich. Die Allianz habe einen weltweiten Marktanteil von etwa 40 Prozent.Das Marktumfeld für BP helle sich wieder etwas auf. DER AKTIONÄR sei für die Dividendenperle bullish gestimmt. Die günstig bewertete Aktie bleibt ein klarer Kauf und fester Bestandteil des Langfristigen Musterdepots, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 4,30 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: