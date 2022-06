XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,57 EUR +2,85% (20.06.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

391,50 GBp +2,76% (20.06.2022, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein Kauf.Die BP-Aktie habe zuletzt unter Gewinnmitnahmen sowie den schwächelnden Ölpreisen gelitten. So habe sich der Blue Chip in der vergangenen Handelswoche deutlich verbilligt. Dabei sei auch die Meldung praktisch untergegangen, dass BP größter Anteilseigner am weltgrößten Energieprojekt werden solle. Dies könnte den Konzern auf ein neues Level heben.Denn nach vielen kleineren Projekten in den Bereichen Erneuerbare Energien, E-Mobilität oder Wasserstoff setze BP nun einen Paukenschlag. So solle in der australischen Region Pilbara für mehr als 30 Milliarden Dollar ein Mega-Projekt zur Produktion riesiger Mengen von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien realisiert werden. Die Briten sollten am Asian Renewable Energy Hub einen Anteil von 40,5 Prozent halten. Jährlich sollten 26 Gigawatt Strom beziehungsweise knapp 1,6 Millionen Tonnen Wasserstoff oder eben grüner Ammoniak produziert werden. Der Start sei für 2027 geplant."Der Aktionär" bleibe für seinen Neuling im Langfristigen Musterdepot nach wie vor bullish gestimmt. Dank der sprudelnden Gewinne im Öl- und Gasgeschäft könne sich der britische Energieriese vermehrt an derartigen Zukunftsprojekten beteiligen, um damit auch langfristig bei Erneuerbaren Energien, Wasserstoff & Co üppige Gewinne einfahren zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,64 EUR +1,37% (21.06.2022, 08:52)