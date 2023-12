Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unverändert zugreifen.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs hätten BP erneut näher unter die Lupe genommen. Dabei sei die Einstufung mit "buy" bestätigt worden. Analyst Michele della Vigna gehe davon aus, dass die europäischen Ölkonzerne wie BP ihre hohen Bewertungslücke gegenüber den US-Konkurrenten von rund 40 Prozent verringern und möglicherweise sogar schließen könnten.Sie dürften 2024 starke Finanzmittelzuflüsse (Cashflow) verzeichnen und daher ihre Aktionärsrenditen steigern können, habe della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie erklärt. In Erwartung niedrigerer Gas- und Ölpreise habe er jedoch seine Sektor-Gewinnprognosen für 2024 und 2025 reduziert. Daher habe er auch das Kursziel für BP von 640 auf 620 Pence gesenkt.Indes verweigere der Energiekonzern seinem ehemaligen Chef Bernard Looney wegen schwerwiegenden Fehlverhaltens eine Auszahlung von bis zu 32,4 Millionen Pfund (umgerechnet 37,6 Millionen Euro). Looney sei am Mittwoch fristlos entlassen worden. Er habe "ungenaue und unvollständige" Angaben über Beziehungen zu Kollegen gemacht, habe das Unternehmen am Mittwoch der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mitgeteilt. "Der Vorstand hat festgestellt, dass dies ein schwerwiegendes Fehlverhalten darstellt."Die Summe setze sich demnach aus Gehalts- und Rentenzahlungen, Boni sowie Aktien zusammen. Zudem werde bereits überwiesenes Geld von Looney zurückgefordert, darunter die Hälfte des Bonus für das Geschäftsjahr 2022.Auch "Der Aktionär" bleibe für BP bullish gestimmt. Das Unternehmen sei angesichts der strategisch sinnvollen, breiten Aufstellung, der soliden Bilanz und der guten Kostenstruktur derzeit deutlich unterbewertet.Bei der Dividendenperle kann nach wie vor zugegriffen werden, die Position kann mit einem Stoppkurs von 4,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Mit Material von dpa-AFX