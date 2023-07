LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.07.2023/ac/a/a)



Der britische Öl- und Gasriese arbeite weiter daran, auch in einer neuen Energiewelt zu den führenden Unternehmen zu gehören. Der anstehende Konzernumbau betreffe auch die Tochter, die größte Tankstellenkette in Deutschland, Aral. So wollten Aral und der Handelsriese Rewe ihre Zusammenarbeit ausbauen. Die Zahl der Rewe To Go-Shops an Tankstellen der BP-Tochter solle noch in diesem Jahr von zuletzt gut 850 auf rund 900 wachsen, wie Aral-Chef Achim Bothe am Donnerstag mitgeteilt habe. Das 2014 gestartete Konzept werde bundesweit weiter ausgerollt.Der Deal mit Rewe mache Sinn. Größeren Einfluss auf das Konzernergebnis werde die Ausweitung der Kooperation natürlich kaum haben. Dennoch passe der Schritt zu vielen weiteren kleinen Schritten, die BP auch in Zukunft profitabel wirtschaften lassen würden. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe nach wie vor ein Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)