Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,98 EUR +0,88% (13.09.2023, 08:54)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

516,50 GBp -0,40% (12.09.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.BP-Chef Bernard Looney trete wegen früherer Beziehungen zu Kollegen mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise werde Finanzchef Murray Auchincloss den Vorstandsvorsitz übernehmen, habe der Ölkonzern am Dienstag in London mitgeteilt. Zuvor habe die "Financial Times" über den bevorstehenden Abgang berichtet."Looney hat das Unternehmen heute darüber informiert, dass er in seinen früheren Erklärungen nicht vollständig transparent war", habe es von BP weiter zur Begründung geheißen. Er habe Beziehungen zu Kollegen nicht vollständig offengelegt.Das BP-Urgestein Looney habe den Umbau von einem der größten Ölkonzerne der Welt in das Zeitalter postfossiler Brennstoffe angetrieben. Zuletzt habe er aber einige der ehrgeizigsten Ziele zurückgezogen und die Ausgaben für Erdöl und Erdgas wieder erhöht. Looney sei Anfang 2020 zum BP-Chef ernannt worden.Indes habe gestern die britische Großbank Barclays die Einstufung für die Anteilscheine von BP vor einer anstehenden Kapitalmarktveranstaltung auf "overweight" mit einem Kursziel von 1.000 Britische Pence (umgerechnet 11,63 Euro) belassen. Dies liege satte 95 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Sie erwarte eher einen tiefen Einblick in die Fördersparte und in das Geschäft des Ölkonzerns mit kohlenstoffarmen Energieprodukten als ein Update zu den finanziellen Rahmenbedingen, habe Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Arbeit, die in den letzten drei Jahren in die Umstrukturierung des Portfolios geflossen sei und die den freien Barmittelzufluss von nun an rasch vorantreibe, dürfte sich auszahlen.Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 13.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link