Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,59 EUR +0,58% (04.08.2023, 10:37)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

482,4221 GBp +0,96% (04.08.2023, 10:26)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Trotz der aktuell schwachen Entwicklung der Weltkonjunktur würden sich die Ölpreise nach wie vor in einer sehr starken Verfassung präsentieren - sehr zur Freude von Energieriesen wie etwa der britischen BP oder der italienischen ENI . So seien die Ölpreise auch am Freitag leicht gestiegen und hätten damit an die kräftigen Gewinne vom Vortag angeknüpft.Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,31 Dollar gekostet. Das seien 17 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung sei um 23 Cent auf 81,78 Dollar gestiegen.Im Vergleich zum Vortag habe die Ölpreise kurz vor dem Wochenende nur noch leicht zulegen können. Am Donnerstag habe eine Ankündigung von Saudi-Arabien den Ölpreisen kräftigen Auftrieb verliehen, und der Preis für Rohöl aus der Nordsee sei mehr als zwei Dollar nach oben gesprungen. Das führende Opec-Land habe seine einseitige Kürzung der Ölförderung um einen weiteren Monat verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis September, wobei auch eine weitere Verlängerung möglich sei.Mit den jüngsten Kursgewinnen hätten die Ölpreise Verluste aus dem früheren Verlauf der Handelswoche ausgleichen können. Damit hätten sich die Ölpreise im Vergleich zum Beginn der Woche unter dem Strich wenig verändert. Gestützt worden seien die Ölpreise auch durch einen ungewöhnlich starken Rückgang der US-Ölreserven, der am Mittwoch gemeldet worden sei. Bereits seit Anfang Juli seien die Ölpreise tendenziell im Aufwind. In dieser Zeit habe sich Rohöl aus der Nordsee um etwa 14 Prozent verteuert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link