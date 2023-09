Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil, TotalEnergies.



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten in den vergangenen Tagen neue Jahreshochs markiert und befänden sich weiter im Aufwind. Davon habe auch die Aktie des britischen Produzenten BP profitieren können. Obwohl das Papier schon länger ein Underperformer im Sektor sei, halte der CEO Bernard Looney weiter an seiner bestehenden Strategie fest.BP-CEO Bernard Looney habe in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass er seine Strategie für den Übergang hin zu erneuerbaren Energien nicht weiter zurückschrauben werde. Er halte also an seinem Plan, sich von Konkurrenten abzusetzen, indem man die Öl- und Gasproduktion reduziere, fest, obwohl der Markt dieses Vorgehen bislang bestraft habe.Looney habe seit seinem Amtsantritt im Februar 2020 ehrgeizige Pläne für den britischen Energiekonzern vorgelegt. Bis 2050 wolle er eine Netto-Null-Emissionsbilanz erreichen und Milliarden in erneuerbare und kohlenstoffarme Energie investieren.Zu Beginn dieses Jahres habe BP jedoch seine Pläne zur Reduzierung der Kohlenwasserstoffproduktion bis 2030 von zuvor 40 auf 25 Prozent der Werte von 2019 heruntergeschraubt.Dennoch bleibe BP das einzige große Ölunternehmen, das bis zum Ende des Jahrzehnts eine Reduzierung der Produktion anstrebe. Konkurrent Shell plane, die Ölproduktion aufrechtzuerhalten und bis 2030 die Gasproduktion zu steigern, während TotalEnergies ebenfalls eine Erhöhung der Produktion anstrebe. Shell und TotalEnergies 20 beziehungsweise 29 Prozent zugelegt. Die US-Konkurrenten Chevron und Exxon Mobil hätten es sogar auf ein Plus von 50 respektive 80 Prozent gebracht.Dennoch bleibe der CEO seiner Linie treu. "Wir halten an unserem Kurs für den Übergang fest. Ich glaube, das ist es, was die Welt braucht. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, zu beweisen, dass dies im langfristigen Interesse unserer Aktionäre liegt."Zwar habe die Strategie von BP bislang eher negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt. Doch dabei handele es sich um einen langfristigen Plan, der noch ganz am Anfang stehe."Der Aktionär" bleibt bullish und die BP-Aktie weiterhin ein fester Bestandteil des Langfristigen Musterdepots, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: