Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,055 EUR +1,27% (05.04.2023, 09:21)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

5,28 GBP +0,23% (05.04.2023, 09:11)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die europäischen Öl- und Gasfirmen vor der Berichtssaison für das erste Quartal noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Analyst Michele della Vigna habe gelobt, dass der Sektor über generell starke Bilanzen verfüge und auch in "schwankungsfreudigen Konjunkturzeiten" unverändert attraktive Barmittel-Renditen biete.Im Rahmen dessen habe er das Kursziel für die Anteilscheine von Shell von 40 auf 39 Euro leicht reduziert. Dieses liege aber immer noch satte 43 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Er stufe die Dividendentitel daher unverändert mit "buy" ein.Das Anlagevotum für den italienische Energieriesen ENI sei ebenfalls auf "buy" belassen worden. Das Kursziel habe della Vigna auf 18 Euro beziffert, woraus sich Potenzial von 36 Prozent ergebe."Der Aktionär" sei ebenfalls für alle drei Energieriesen zuversichtlich gestimmt. Der Favorit bleibe mit ganz kleinem Vorsprung der Musterdepot-Titel BP. Grundsätzlich würden aber alle drei Konzerne über gute Kostenstrukturen, solide Bilanzen und vielversprechende Aussichten verfügen. Darüber hinaus seien die Dividendenperlen allesamt günstig bewertet und daher attraktiv. Die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP), 20,50 Euro (Shell) und 9,90 Euro (ENI) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: