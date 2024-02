Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,619 EUR +5,90% (06.02.2024, 11:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

479,35 GBp +5,55% (06.02.2024, 11:43)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BP habe ein bereinigtes EBIT von USD 6,1 Mrd. gemeldet und damit die Markterwartungen um fast 5% übertroffen. Der bereinigte Gewinn der Gruppe habe mit USD 3 Mrd. ebenfalls 8% über dem Konsens gelegen. Trotz des Rückgangs der Ölpreise im vierten Quartal und einer stabilen Ölproduktion habe BP sein bereinigtes EBIT gegenüber dem dritten Quartal um 13% auf USD 3,5 Mrd. steigern können.Der operative Cashflow habe mit USD 9,4 Mrd. um 12% über der Prognose gelegen und dazu beigetragen, die Nettoverschuldung von BP weiter auf USD 6,3 Mrd. zu senken, verglichen mit USD 13,8 Mrd. Ende 2022.BP habe seine Dividende von 0,0727 USD pro Quartal beibehalten, jedoch seinen Aktienrückkauf von USD 1,5 Mrd. auf USD 1,75 Mrd. im 1. Quartal 2024 erhöht (Konsens: USD 1,25-1,50 Mrd.). Die Unternehmensleitung habe sich verpflichtet, diese Rückkäufe im ersten Halbjahr 2024 beizubehalten.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die BP-Aktie lautete "Kauf", so Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity