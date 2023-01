Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,418 EUR -0,37% (12.01.2023, 14:14)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,436 EUR +0,59% (12.01.2023, 13:54)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,81 GBP +0,60% (12.01.2023, 14:01)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die anhaltend hohen Preise für Öl und Gas würden die Kasse beim Energieriesen BP derzeit sprudeln lassen. Doch natürlich müssten sich auch die Briten auf eine Zeit einstellen, in der fossile Energieträger im globalen Energiemix eine immer kleinere Rolle spielen würden. Nun habe man mit einem interessanten Projekt aufhorchen lassen.So habe das Joint Venture BP Lighthouse mit dem Bau eines riesigen Solarparks in Ohio begonnen. Für das 134-Megawatt-Projekt in Fulton County sei bereits mit der Facebook-Mutter Meta ein Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) vereinbart worden. Lightsource BP übernehme den Bau und die Entwicklung des "Arche-Solarprojekt" im Auftrag von BP America.Für BP seien derartige Projekte wichtig - es müssten allerdings noch rasch zahlreiche weitere Anlagen hinzukommen. Schließlich habe sich der Ölriese vorgenommen, bis zum Jahr 2025 insgesamt 20 Gigawatt Netto-Erzeugungskapazität für erneuerbare Energien zu entwickeln. Bis zum Jahre 2030 würden die Briten sogar auf 50 Gigawatt kommen wollen. Damit würde BP auch in diesem Bereich zu den größten Playern am Markt gehören.Es bleibe dabei: Der Druck auf BP wachse, beim Ausbau der Erneuerbaren Energien rascher voranzuschreiten. Die Briten würden zwar in zahlreichen wichtigen Zukunftsmärkten über eine relativ gute Marktposition verfügen, doch viele Konkurrenten würden hier zum Teil deutlich mehr Gas geben. Eine etwas höhere Dynamik dürfte auch bei den Börsianern mittel- bis langfristig sicherlich gut ankommen. Dann würde man dem grundsätzlich weiterhin attraktiven Energieriesen vermutlich auch wieder ein etwas höheres KGV als gerade einmal 5 zugestehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: