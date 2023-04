LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es sei nicht ungewöhnlich, dass bei Analystenstudien zu kleineren Unternehmen die Kursziele mitunter extrem weit über den aktuellen Kursständen lägen. Bei Firmen, die wie BP mehr als 100 Milliarden Euro wert seien, komme dies hingegen sehr selten vor. Doch Barclays sehe für die Anteilscheine des Energieriesen derzeit wirklich enormes Potenzial.So habe Analyst Joshua Stone die Einstufung für die BP-Papiere erneut mit "overweight" bestätigt. Das Kursziel beziffere er auf satte 1.000 Britische Pence (umgerechnet 11,40 Euro). Dieses liege satte 87 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Stone habe im Rahmen einer Branchenstudie erklärt, dass sich die Kurse der Öl- und Gasproduzenten wegen der schwächelnden Preise zuletzt eher rückläufig entwickelt hätten. Dies halte er für ungerechtfertigt. Er habe zudem auf die überschüssigen Barmittel der Energieriesen verwiesen, die auch in Zukunft hohe Dividenden und einen weiteren Rückkauf von Aktien problemlos finanzieren dürften. Seiner Ansicht nach würden die Risiko-Rendite-Verhältnisse in der Branche zunehmend attraktiv.Auch "Der Aktionär" sei für das Mitglied im Langfristigen Musterdepot unverändert bullish gestimmt. Denn der Energieriese glänze mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle sei daher nach wie vor sehr attraktiv. Zudem sehe es bei BP auch charttechnisch betrachtet gut aus. Der Stopp könne bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.04.2023)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:6,14 EUR +0,82% (06.04.2023, 09:31)