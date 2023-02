Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,332 EUR -0,19% (15.02.2023, 09:07)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

560,10 GBp +0,48% (14.02.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach starken Zahlen für das abgelaufene Jahr habe die Aktie des britischen Öl- und Gasproduzenten BP kräftig Fahrt aufgenommen und um knapp 20 Prozent in kurzer Zeit zugelegt. Zahlreiche Analystenstudien seien zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass die Dividendentitel immer noch reichlich Luft nach oben hätten.Besonders großes Potenzial sehe indes immer noch Barclays. Die britische Großbank habe die Einstufung für BP auf "overweight" mit einem Kursziel von 1.000 Pence (umgerechnet 11,32 Euro) belassen. Dies liege satte 80 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Nach dem weiter entwickelten Strategieplan des Öl- und Gaskonzerns sänken die Scope-3-Emissionen langsamer als nach dem vorherigen Plan, so Analystin Lydia Rainforth. Da das Scope-1-Ziel jedoch unverändert bleibe, sehe sie die Nettoauswirkungen dennoch als positiv an.Unter Scope-1-Emissionen verstehe BP direkte Emissionen, die etwa bei der Öl- und Gasförderung und den Raffinerien entstünden. Für die Berechnung der so genannten Scope 3-Emissionen beziehe sich BP auf den Punkt der Produktion, wenn das Öl oder Gas aus dem Boden komme. Es seien also die Emissionen, die bei der angenommenen Verbrennung des geförderten Öls und Gases entstünden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: