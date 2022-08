Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die britische Großbank Barclays habe wieder einmal den Energiesektor genauer unter die Lupe genommen - und bleibe diesbezüglich weiterhin sehr bullish. So habe Analyst Joshua Stone geschrieben, die Branche dürfte 2023 eine Eigenkapitalrendite von durchschnittlich 25 Prozent erreichen. Er habe daher seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2023 bis 2025 um durchschnittlich 24 Prozent angehoben. Somit liege seine Prognose nun knapp 40 Prozent über dem Konsens.Die Einstufung für die Anteilscheine von BP habe Stones auf "overweight" mit einem Kursziel von 700 Britische Pence (umgerechnet 8,30 Euro) belassen. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 52 Prozent. BP sei daher sein "Top Pick" im Sektor. Den fairen Wert für TotalEnergies habe er von 70 auf 72 Euro angehoben. Sein Anlagevotum laute hier unverändert "overweight". Auch das Kursziel für Shell (Einstufung ebenfalls "overweight") habe er erhöht - von 3.000 auf 3.300 Pence.Auch "Der Aktionär" bleibt für die drei europäischen Energieriesen bullish gestimmt. Anleger können weiterhin bei allen drei Dividendenperlen zugreifen, so Thorsten Küfner. Bei BP sollte der Stoppkurs nun auf 4,00 Euro nachgezogen werden, bei TotalEnergies auf 41,00 Euro und bei Shell auf 20,50 Euro. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: TotalEnergies.Börsenplätze BP-Aktie: