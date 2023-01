Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BP wolle den Bau eines Wasserstoffzentrums in Wilhelmshaven prüfen. So könnte dort in einem Ammoniak-Cracker klimaneutral hergestelltes Ammoniak in grünen Wasserstoff umgewandelt werden. Die Überlegungen seien schon fortgeschritten: Nach BP-Angaben könnte dieser Cracker ab 2028 jährlich bis zu 130.000 Tonnen Wasserstoff bereitstellen.Solch eine Menge Wasserstoff habe einen Energiegehalt von rund 4,3 Terawattstunden. Zum Vergleich: Ein Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium für die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie sehe 2030 in Deutschland einen Wasserstoffbedarf von 95 bis 130 Terawattstunden. Das Ministerium gehe davon aus, dass ein erheblicher Teil davon dauerhaft importiert werden müsse. In Wilhelmshaven solle das grüne Ammoniak von internationalen BP-Projekten nach Wilhelmshaven geliefert werden.Das Projekt solle auf der bestehenden Infrastruktur des NWO-Mineralölterminals in Wilhelmshaven aufbauen, an dem BP bereits beteiligt sei. Das Unternehmen schlage außerdem vor, bestehende, ungenutzte Öl-Pipelines zu verwenden und vorhandene Gaspipelines für den Wasserstofftransport umzurüsten. "Der kohlenstoffarme Wasserstoff könnte dann zu Kunden im Ruhrgebiet und anderen Nachfragezentren geliefert werden", habe es geheißen.BP sehe die Anlage als Bestandteil seiner weltweiten Wasserstoffaktivitäten: "Aktuell bauen wir eine Reihe von Wasserstoff- und Ammoniakexportstandorten im Nahen Osten, in Afrika und in Australien auf. Diese könnten in den kommenden Jahren einen Teil der europäischen Nachfrage decken", habe Felipe Arbelaez von BP laut der Mitteilung gesagt.Der Ausbau der Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien oder im Wasserstoff- und E-Mobility-Geschäft mache für BP natürlich Sinn. Auch an der Börse dürfte dies früher oder später honoriert werden, dass sich der Ölriese strategisch sinnvoll für eine Zukunft rüste, in der Öl und Gas weniger bedeutend sein würden. Dann würde man dem grundsätzlich weiterhin attraktiven Energieriesen vermutlich auch wieder ein etwas höheres KGV als gerade einmal 5 zugestehen.Anleger bleiben dabei, der Stopp kann bei 4,30 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link