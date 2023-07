Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,50 EUR +1,98% (03.07.2023, 15:19)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

470,531 GBp +2,66% (03.07.2023, 15:09)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem es mit dem Papier des britischen Energieriesen in den vergangenen Wochen meist bergab gegangen sei, gelinge im heutigen Handel ein deutliches Plus. Hintergrund dafür seien steigende Ölpreise im Zuge neuer Kürzungsschritte großer Förderländer.Die Schritte würden zur allgemeinen Lage am Ölmarkt passen: Dort würden seit einiger Zeit Konjunktursorgen auf den Preisen lasten. In den USA und vielen anderen Ländern hätten die Notenbanken ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung kräftig angehoben, was auch die Energienachfrage dämpfe. In China verlaufe die konjunkturelle Erholung nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik schwach. Die Förderländer würden also versuchen, sich mit einem eingeschränkten Angebot gegen den nachfrageseitigen Preisdruck zu stemmen.Indes habe der Chef der Internationalen Energie-Agentur IEA vor einem erneuten Anstieg der Energiepreise im kommenden Winter gewarnt. "In einem Szenario, in dem die chinesische Wirtschaft sehr stark ist und eine Menge Flüssiggas von den Märkten kauft und es einen kalten Winter gibt, könnten wir einen Aufwärtsdruck auf die Preise für Erdgas sehen", habe IEA-Chef Fatih Birol der BBC am Montag gesagt. Das werde auch Verbraucher zusätzlich belasten. Birol habe empfohlen, Regierungen sollten erneuerbare Energien fördern und zum Energiesparen aufrufen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: